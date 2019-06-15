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إهمال تناول الخضراوات والفاكهة يهدد بإرتفاع نسبة الوفيات

إهمال تناول الخضراوات والفاكهة يهدد بإرتفاع نسبة الوفيات
واشنطن(صدى):

كشف علماء بجامعة هارفارد عن مخاطر شديدة لعدم تناول الخضراوات والفاكهة تهدد بإرتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب المسببة لملايين الوفيات حول العالم .

واكد العلماء في دراستهم أنه يجب ألا تقل حصص الفاكهة والخضراوات عن 5حصص او وجبات يومياً من الأنواع المختلفة للوقاية من ضغط الدم المرتفع وامراض الضغط والقلب وتحسين عملية الهضم .

وأشارت الدراسة أن إهمال تلك النصائح يهدد بالإصابة بأمراض القلب بنسبة 20 % ، محذرة من إلتزام شخص واحد فقط من بين 10 أشخاص بالكمية المطلوبة يومياً من الخضار والفاكهة .


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