فضيحة تحرش تلاحق ممثل أمريكي

واشنطن(صدى):

أكدت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، الخميس الماضي، اتهام الممثل كوبا جودينج جونيور، بلمس امرأة على غير رغبتها بعد أن اتهمته بأنه تحرش بها في حانة.

وسلم جودينج جونيور نفسه للشرطة بعدما واجه اتهاما باللمس عنوة في واقعة حدثت يوم الأحد عندما قالت امرأة لم تكشف عن هويتها إنه لمس صدرها في الحانة؛ فيما قال مارك هيلر محامي جودينج جونيور إنه “على ثقة تامة بتبرئة ساحة موكله”.

وأشار المحامي إلى أن موكله سيدفع بأنه غير مذنب في أول جلسة للمحاكمة؛ بينما أضاف المحامي أنه شعر بالصدمة لأن القضية تحركت بعد أن قدم للشرطة شريطا من كاميرات المراقبة الأمنية من الحانة؛ حيث لم يظهر أي سلوك إجرامي من جودينج جونيور.