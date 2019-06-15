بالفيديو.. الحكم المصري جهاد جريشة يعود لبطولة أمم أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أعلن الحكم المصري الدولي جهاد جريشة، عن رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف ” الإيقاف عنه؛ بعدما كان قد قرر إيقافه عقب مباراة الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الحكم المصري الدولي، في مداخلة له بفضائية ” صدى البلد” المصرية أن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كان له دور كبير في رفع الإيقاف عنه، ورفع الظلم عنه، بحسب قوله.

وقال ” جريشة” أنه بعد قرار إيقافه، لم ينقطع عن التدريبات أملًا في رفع الإيقاف عنه وعودته للتحكيم في بطولة أمم أفريقيا 2019 في مصر، لافتًا إلى أنه شعر بالفخر بعد أن استعاد كرامته؛مضيفًا: ” سوف أنضم اليوم لمعسكر الحكام استعدادًا لمباريات أمم أفريقيا ” .