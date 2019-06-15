بالصور.. السيسي يفاجئ لاعبي المنتخب المصري قبل أيام من أمم أفريقيا

ماجد محمد(صدى):

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، زيارة للمنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى.

ومن جهته، أوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجارى.

وعبر الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، كما أكد على ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.

ودعا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لهم بكل الاحترام .

وشدد السيسى، على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.