بالفيديو والصور.. السلطات البحرينية تغرق طائرة مدنية من طراز ” بوينج 747 “

المنامة(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد عملية إغراق السلطات البحرينية لطائرة مدنية من طراز “بوينج 747” بطول 70 متر تحت الماء ، وذلك ضمن إجراءات إنشاء اكبر منتزه غوص في العالم على مساحة 100 الف متر مربع .

من جانبه صرح وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد الزياني قائلاً : المشروع سيسهم في تعزيز سمعة البحرين وجهة سياحية متميزة في المنطقة .

وأضاف في مؤتمر صحفي أنها تعد المرة الأولى لغمر طائرة من هذا الطراز وتكييفها للسماح بالوصول الآمن بيئيا بما يتيح لهواة الغوص والسياح الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة على مستوى المنطقة .

وكشف ان المنتزه سيكون مفتوح أمام سياح الداخل والخارج من خلال الحجز عن طريق مراكز الغوص المرخص لها ، وذلك دون ضرائب او رسوم .

الجدير بالذكر أن المنتزه يضم معالم أخرى بجانب الطائرة منها كرات الشعاب الصناعية ومجسمات بحرية خلابة مصنوعة من مواد آمنه للحياة البيئية .