بالفيديو.. تدريبات رياضية لـ ” عبدالرزاق حمدالله ” عقب استبعاده من منتخب المغرب

نواف السالم(صدى):

أجرى اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر، بعض التدريبات الرياضية عقب يوم واحد من مغادرته معسكر منتخب بلاده الإعدادي لكأس الأمم الإفريقية.

وأظهر مقطع فيديو، اللاعب المغربي بلياقة كاملة، وهو يؤدي تدريبات متنوعة داخل إحدى الصالات الرياضية؛ فيما كان قد غادر مقر إقامة منتخب بلاده، أمس الجمعة بعدما فشلت محاولات أعضاء من الطاقم الفني في ثنيه عن المغادرة.

ورفض اللاعب البقاء في المعسكر لشعوره بعدم الارتياح؛ ليعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانٍ رسمي، خروج حمد الله من قائمة المنتخب للكأس القارية، وذلك بسبب تعرضه لإصابتين في الظهر والفخذ.