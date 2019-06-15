” بنتلي ” تكشف النقاب عن الجيل الثالث من ” فلاينج سبير ” 

لندن(صدى):

كشفت شركة «بنتلي» البريطانية، النقاب عن تفاصيل الجيل الثالث من سيارتها السيدان الرياضية الفارهة «فلاينغ سبير»، كطراز خاص بعام 2020، على أن يتم طرحه في الأسواق أواخر العام الجاري.

وتعتبر «فلاينغ سبير» إحدى أبرز سيارات السيدان الرياضية الفاخرة عالية الأداء «Grand Tourer» عالمياً، إلا أنها توفر مزيجاً بين فخامة سيارات الليموزين، وقوة الأداء التي غالباً ما تتمتع بها الطرز السوبر الرياضية.

ؤتتكامل هذه العناصر مع محرك كبير الحجم مكون من 12 أسطوانة، بسعة ستة لترات، قادر على إنتاج قوة 626 حصاناً، كفيلة بجعل هذه السيارة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة بغضون 3.8 ثوانٍ.

هذا وقد تم تصميم «فلاينغ سبير»، وتصنيعها يدوياً في مقر شركة «بنتلي» في مدينة «كرو» بالمملكة المتحدة، ويتميز طراز عام 2020 بأحدث التقنيات المتطورة التي تتناغم على نحو متكامل مع أعلى معايير الصناعة اليدوية الإنجليزية، والمدعمة بأفضل ما ابتدعته العلوم التكنولوجية على صعيد التقنيات المبتكرة، بداية من هيكل تم تصنيعه من الألمنيوم والمركبات المتطورة الخفيفة الوزن وعالية الصلابة، وصولاً إلى مقصورة داخلية تتمتع بزخارف مختلفة من الخشب والمعدن، المقترنة بأحدث التقنيات الكفيلة بمنح ركاب المقصورة تجربة ركوب مفعمة بالرفاهية.