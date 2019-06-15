وزير التعليم ينعي مدير جامعة الطائف الأسبق ” عبدالإله باناجه “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نعى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم مدير جامعة الطائف الأسبق الدكتور عبد الإله باناجه .

وقال وزير التعليم في حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” : رحم الله الدكتور عبدالإله باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم .

وأضاف : أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه ولإخوانه وأخواته وأصدقائه ومحبيه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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