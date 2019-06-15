كادت أن تفقد بصرها.. أحد الزبائن يرش موظفة  ” ماكدونالدز ” بطفاية حريق

كانبرا(صدى):

كادت موظفة في سلسلة مطاعم ” ماكدونالدز ” للوجبات السريعة بأستراليا أن تصاب بالعمى بعد تعرضها لهجوم غير متوقع أثناء عملها في أحد منافذ البيع.

وقام أحد الزبائن بالهجوم على العاملة في ” ماكدونالدز ” ، من خلال رشها بطفاية حريق، عقب شجار معها على سعر شطيرة ” تشيز برغر ” ، في مدينة ملبورن.

واتضح أن الهجوم على الموظفة جاء بعد أن ارتفع صوت مجموعة من الرجال كانوا داخل سيارة على المرأة، خلال نقاشهم معها بشأن سعر الشطيرة.

ورصدت كاميرات المراقبة في المكان تفاصيل ما جرى للعاملة، وظهرت مغطاة بسحابة بيضاء من المواد الكيميائية، ونقلت كيمبرلي إلى المستشفى، بعد أن شعرت للحظات أنها تكاد لا ترى شيئا، إلى حين تمكنت من استرداد بصرها بعد إزالة المواد الكيمائية الجافة التي علقت في وجهها.

واستخدم المهاجمين طفاية حريق منزلية صغيرة تحتوي على مواد كيميائية جافة، ومن شأن هذه المواد أن تشكل خطورة على حياة الإنسان.