معلومات خطيرة من ” بن لادن لبنان ” تكشف مؤامرات حزب الله في 4 قارات

وكالات(صدى):

كشفت مجلة ” فورين بوليسي ” الأمريكية عن معلومات خطيرة بشأن توسع مليشيات حزب الله الذراع العسكرية الإيرانية لتضم عدد من الدول بجانب لبنان وسوريا والعراق واليمن .

واكدت المجلة إحباط مخططات للتوسع في ثلاث قارات هي ” امريكا الجنوبية ، وآسيا ، وأوروبا ” متوقعة توسعها لتشمل أمريكا الشمالية ، والولايات المتحدة نفسها .

كما أكدت الكشف عن معلومات “مقلقة ” بشأن حجم نشاطها بالولايات المتحدة و تخطيطها للقيام بعمليات إرهابية أثناء التحقيق مع ” على كوراني ” المتهم بتورطه مع حزب الله ، ووجود خطط للتوسع في القارات الأربع المذكورة سالفاً مع إستمرار الدعم الإيراني .

الجدير بالذكر أن ” كوراني ” المعروف بـ ” بن لادن لبنان ” متهم بمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكاتب الخدمات السرية الأمريكية ومطار جون ، فضلاً عن إرساله لشراء متفجرات وغيرها من أنشطة حزب الله المدعوم من إيران .