بالصور.. تويوتا تفاجئ عملائها بتقنيات جديدة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

واجهت جنرال موتورز أو فيات كرايسلر دعاوى قضائية متعلقة بوجود أجزاء غير ضارة قد تحولت إلى أخطاء هندسية.

تقدم تويوتا ميزتين جديدتين للسلامة تهدفان إلى تنظيف التفاعل الفوضوي أحياناً بين البشر، الميزة الأولى هي إيقاف التشغيل التلقائي للمحرك، وهذا النظام، كما يوحي اسمه، فإنه مصمم لإيقاف تشغيل المحرك بعد فترة زمنية محددة مسبقًا في حالة ترك السيارة قيد التشغيل، وتتدخل هذه طريقة بشكل كبير في نظام تويوتا الحالي، حيث أن النظام يقتصر على إصدار تنبيه لإعلام السائق بأن المحرك لا يزال قيد التشغيل وطلب إيقاف تشغيله. وتأمل تويوتا في المستقبل القريب أن تجعل هذا النظام يعمل من خلال تطبيق الهاتف الذكي بحيث يمكن تنبيه السائق إذا ما ترك السيارة.

بينما الميزة الثانية، فهي عبارة عن نظام ذو أهمية كبيرة اسمه Automatic Park، هي محاولة للحد من مخاطر الإصابات الناجمة للسيارات من خلال وضع ناقل الحركة أوتوماتيكيًا على وضع الوقوف و أو تنشيط فرامل الانتظار في حالة خروج السائق من السيارة دون وضعه اولاً.