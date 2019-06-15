فيديو مؤلم لتقييد سيدة غارمة بعامود وضربها بالأحذية

نيودلهى (صدى):

شهدت إحدى القرى الهندية واقعة غريبة من نوعها ، إذ أقدم أهالي القرية على تقييد إمرأة في عامود وتلقينها علقة ساخنة بالأحذية والعصا بسبب إستدانتها لهم بمبلغ مالي .

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فإن المرأة مدينة بمبلغ 13600 دولار أمريكي للأهالي حيث جمعت منهم المبلغ لمشروع فندق إلا أنها تعرضت لخسائر وعجزت عن سداده لهم .

وكانت السيدة ” راجاما ” تعيش مع ابنتها بالقرية ثم فرت هاربة بعد فشل مشروعها ليتتبع الأهالي أخبارها ، ومن ثم قاموا بفعلتهم فور العثور عليها .

وأظهر مقطع فيديو لقطات وحشية لضرب السيدة بين رجال ونساء القرية ، فيما تمكنت الشرطة الهندية من القبض على 7 أفراد شاركوا في ضربها .