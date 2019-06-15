بالصور.. بحر قزوين أصبح مفتوحا للسياحة الفاخرة بعد انتهاء الأزمة

وكالات(صدى):

ظلت الدول الـ5 التي تتشارك في بحر قزوين، وهي أذربيجان، وروسيا، وكازاخستان، وتركمنستان، وإيران، لعقود طويلة في أزمة؛ حيث لم تتوصل إلى اتفاق عمّا إذا كان هذا المسطح المائي بحيرة، أو بحراً؛ ليتم حل المعركة القانونية الطويلة ليصبح البحر مفتوحاً للرحلات البحرية الفاخرة.

ويعمل في الوقت الحالي على بناء سفينة سياحية جديدة تدعى “Peter the Great”، في مدينة أستراخان الروسية، وستكون للسفينة 155 كابينة، وسوف تتسع لـ310 راكب، ومن المتوقع إطلاقها هذا الصيف، كما هناك تخطيط لعمل مسارات تدوم لأسبوع أو أسبوعين حول بحر قزوين.

وذلك لترسو في موانئ بأذربيجان، وروسيا، وكازاخستان، وتركمانستان، وإيران؛ بينما يُعد بحر قزوين أكبر بكثير من جميع البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية مجتمعة، ما يزيد من تنوع النظم البيئية، والحضارات التي ازدهرت على طول شواطئها.

وهناك العديد من الأماكن والمناظر التي يستمتع بها السائح في بحر قزوين ومنها المدن القديمة مثل دربنت في الطرف الجنوبي لروسيا، والصحارى في الساحل الشرقي للبحر، والـ”ريفييرا” شبه الاستوائية في إيران؛ فيما من المحتمل أن تكون غالبية الركاب في هذه الرحلة البحرية الجديدة من المواطنين الروس، ويليهم مسافرون من البلدان الأخرى لبحر قزوين.