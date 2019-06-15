” كراني ” يكشف تفاصيل حالة الطقس وكيف تجتمع الأمطار الرعدية مع ارتفاع الحرارة
كشف خبير الأرصاد حسن كراني عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت في القطاع الشرقي بالمملكة متوقعاً استمرار تمركز الكتلة الحارة .
وقال “كراني ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : يستمر تمركز محور الكتلة الحارة على القطاع الشرقي بحرارة عظمى 46 – 49 في الظل.. غائم إلى غائم جزئي على المصائف و”الجنوبية الغربية” .
كما توقع احتمالية هطول الأمطار قائلاً : فرصة أمطار رعدية، وصحو إلى غائم على الوسط .
وأضاف: نشاط للرياح على الوسط، الشرق، الغرب .. مع احتمالية رؤية غير جيدة .
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية نبهت اليوم إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق مع فرصة للأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49499 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يجيب الخير🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75406 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يعين ,,