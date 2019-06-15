” كراني ” يكشف تفاصيل حالة الطقس وكيف تجتمع الأمطار الرعدية مع ارتفاع الحرارة

عادل الحربي(صدى):

كشف خبير الأرصاد حسن كراني عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت في القطاع الشرقي بالمملكة متوقعاً استمرار تمركز الكتلة الحارة .

وقال “كراني ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : يستمر تمركز محور الكتلة الحارة على القطاع الشرقي بحرارة عظمى 46 – 49 في الظل.. غائم إلى غائم جزئي على المصائف و”الجنوبية الغربية” .

كما توقع احتمالية هطول الأمطار قائلاً : فرصة أمطار رعدية، وصحو إلى غائم على الوسط .

وأضاف: نشاط للرياح على الوسط، الشرق، الغرب .. مع احتمالية رؤية غير جيدة .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية نبهت اليوم إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق مع فرصة للأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة .