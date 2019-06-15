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بالصور.. إهتمام كبار السن وتعريفهم بمرض ” هشاشة العظام “

بالصور.. إهتمام كبار السن وتعريفهم بمرض ” هشاشة العظام “
عطيه اليوسف(صدى):

قدم مركز صحي بني عفيف التابع لمحافظه اضم العديد من المحاضرات والبرامج التي تهتم بالمرضى مجموعة إهتمام لعام ٢٠١٩ نفذت محاضرة بعنوان ( كبار السن وهشاشة العظام ) تحت إشراف مدير المركز الأستاذ علي بطاح المالكي وبحضور رئيس قسم التوعية والتثقيف الصحي بمستشفى أضم العام الأستاذ عيظه حامد المالكي و كبار السن حيث ألقى المحاضرة طبيبة المركز الدكتورة ندى عبدالرزاق وتم توعية الحضور عن كيفية الوقاية من المرض .

وفي ختام المحاضرة  تم فتح باب النقاش مع كبار السن و الرد على استفساراتهم. كما توجهوا بالشكر والتقدير لرئيس المركز ومقدمه المحاضرة لتنظيمهم مثل هذا النوع من المحاضرات التي يحتاجها أهالي المحافظه.

 


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