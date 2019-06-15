لون اللسان مؤشر لمشاكل بصحة الجسم من الداخل  

برلين(صدى):

أشار البروفيسور بيتر يورين جراح الفم والأسنان الألماني إلى أن لون اللسان يعتبر بمثابة مرآة الصحة؛ نتيجة أن التغيرات اللونية الطارئة تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

وأبان أن اللسان، الذي يتمتع بالصحة، يكون لونه ورديا فاتحا مع وجود طبقة نحيلة مائلة للون الأبيض ناجمة عن بقايا الطعام.

ولفت إلى أن اللون الأبيض يرجع إلى الإصابة بنزلة برد أو أمراض الجهاز الهضمي، بينما يشير اللون الأصفر إلى الإصابة بعدوى فطرية أو مشكلة بالصفراء أو الكبد.

وأوضح أن اللون الأحمر ينذر بالإصابة بأمراض معدية أو نقص فيتامين B12 أو مشاكل بالجهاز الهضمي أو الكبد أو القلب، بينما اللون البني يدل على أمراض الأمعاء ومشاكل الكلى، كما يشير اللون الرمادي إلى نقص الحديد أو فقر الدم.

هذا وقد يشير اللون الأسود إلى وجود خلل بفلورا الفم، كما أنه قد يكون أحد الآثار الجانبية للمضادات الحيوية.