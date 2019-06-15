شاب يتخلص من ثرثرة خطيبته بطريقة مبتكرة 

بكين(صدى):

اخترع مهندس صيني برنامجًا خاصا لمواجهة كثرة الاتصالات من خطيبته، حيث يقوم بالرد عليها كأنه هو الذي يرد عليها، حتى يتفرغ لمهام عمله.

وأوضح أنه يكون منشغلا في العمل كثيرًا، ولا يمكنه الرد على رسائل حبيبته، لكنه لا يريد إيذاء مشاعرها، ولهذا صمم برنامجا يرد على رسائلها.

وحقق البرنامج نجاحا بعد نشر لقطات للمحادثات، ما جعله يلاقي انتقادات حادة، فكيف وجد الوقت لتصميم برنامج ولا يجد الوقت للرد على خطيبته.