شاب يتخلص من ثرثرة خطيبته بطريقة مبتكرة
اخترع مهندس صيني برنامجًا خاصا لمواجهة كثرة الاتصالات من خطيبته، حيث يقوم بالرد عليها كأنه هو الذي يرد عليها، حتى يتفرغ لمهام عمله.
وأوضح أنه يكون منشغلا في العمل كثيرًا، ولا يمكنه الرد على رسائل حبيبته، لكنه لا يريد إيذاء مشاعرها، ولهذا صمم برنامجا يرد على رسائلها.
وحقق البرنامج نجاحا بعد نشر لقطات للمحادثات، ما جعله يلاقي انتقادات حادة، فكيف وجد الوقت لتصميم برنامج ولا يجد الوقت للرد على خطيبته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49553 ] نشر منذ 21 ساعة
هههههههههه ههههههههه
والله ياوحده دقت علي قبل يومين
مدري وش نوع المسجل الي بالعته
صيني ولاياباني😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75483 ] نشر منذ 21 ساعة
من له حيلة فااليحتال ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6613 ] نشر منذ 18 ساعة
الحاجه ام الاختراع
برق[ عدد التعليقات: 11602 ] نشر منذ 16 ساعة
هذا يمثلني 😭😭😭😭😭😭
ابك الحق نفسك وراضها واستغفر عن ذنبك يالخبل ، لا تسوي مثلي
طارت الحمامه وبقيت لي الندامه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5500 ] نشر منذ 15 ساعة
كويس بس ليش فضح نفسة كان سكت و لا من شاف و لا من دري
سردار[ عدد التعليقات: 3298 ] نشر منذ 9 ساعات
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ))
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26233 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما هو هين الخطيب بهذا الاختراع الجميل
صهيب[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذي الاخترعات الي تبيظ الوجهه قدام المدام هههههههه