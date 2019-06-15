تركي آل الشيخ يكشف عن فرصة ناجحة للشركات السعودية

نواف السالم(صدى):

دعا تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الشركات السعودية والوطنية إلى تقديم رعاية لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي في الدوري الإنجليزي إذ يملك الأمير عبدالله بن مساعد نصف أسهمه .

وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” : اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا .

وأضاف قائلاً : هذه فرصة للجميع … ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج .

كما قام آل الشيخ بإعادة تغريدة له قال فيها : نفكر جديًا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصًا أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة مشاهدة .

الجدير بالذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق وعضو شرفه اشترى نصف نصف أسهم النادي الإنجليزي أمام رجل الأعمال الشهير ميكب بحصة 50% لكل منهما.