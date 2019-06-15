تركي آل الشيخ يكشف عن فرصة ناجحة للشركات السعودية
دعا تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الشركات السعودية والوطنية إلى تقديم رعاية لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي في الدوري الإنجليزي إذ يملك الأمير عبدالله بن مساعد نصف أسهمه .
وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” : اتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الانجليزي لكي يكون هناك حضور لنا .
وأضاف قائلاً : هذه فرصة للجميع … ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج .
كما قام آل الشيخ بإعادة تغريدة له قال فيها : نفكر جديًا لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه خصوصًا أن الدوري الانجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم فهي أكثر بطولة مشاهدة .
الجدير بالذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق وعضو شرفه اشترى نصف نصف أسهم النادي الإنجليزي أمام رجل الأعمال الشهير ميكب بحصة 50% لكل منهما.
محمد[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 3 ساعات
يارجال أبتعد عنه هو عارف يدبر أمورة عبدالله بن مساعد رجل فاهم كورة .
زائر[ عدد التعليقات: 3296 ] نشر منذ 3 ساعات
ليت الامير عبدالله يقولك انقلع بس وفكنا منك وما وراك غير النكبات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49523 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب😐
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 58 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياصبر الارض بس…
عارف[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 35 دقيقة
صح كلامك ..وفكره ممتازه
ويجب ان تسارع الشركات المرموقه التي تظهر واجهة التطور والتقدم لبلادنا ..
وماهو مثل شركات الدهون والعطور الحزينه والتي تشعرك بالحزن والدروشه الخاصه بالدراويش والمطاوعه
ليل ابيض[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 28 دقيقة
خلوا ((شركة مسك الطهاره للقرشي)) ترعى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي 😄😄😄😄
العلومي[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 10 دقائق
عارف تعليقك ممتاز .
ويجب ان تختفي علامات التخلف والدروشه التي اخرتنا سنوات وسنوات ونظهر بشكل لائق وحضاري امام الدول لكي تكون هناك لغه مشتركه بيننا وبينهم