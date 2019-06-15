أب يطعن طفله وزوجته بعفيف

نايف العضياني(صدى):

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت فجر اليوم بلاغاً بعد وصول مواطنة سعودية حاملاً لمستشفى عفيف، حيث تعرضت للطعن عدة مرات وتم عمل الإسعافات الأولية لها في قسم الطوارئ .

وأوضحت أن المواطنة أبلغت الشرطة عن تعرضها للطعن من زوجها في منطقة صحراوية غرب عفيف، وأفادت بقيام الزوج بطعن طفلها أيضاً البالغ من العمر سنتين .

كما انتقلت الفرق حسب بلاغ الزوجة التي أكدت بقيام الجاني بدفن الطفل بعد طعنه وتركه في منطقة صحراوية و لازالت الجهات الأمنية في عفيف تواصل بحثها عن الجاني والطفل ما إذا كان على قيد الحياة أو توفى ، فيما تشير المعلومات الأولية حسب إفادة الزوجة أن زوجها من أصحاب السوابق .