أب يطعن طفله وزوجته بعفيف
ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت فجر اليوم بلاغاً بعد وصول مواطنة سعودية حاملاً لمستشفى عفيف، حيث تعرضت للطعن عدة مرات وتم عمل الإسعافات الأولية لها في قسم الطوارئ .
وأوضحت أن المواطنة أبلغت الشرطة عن تعرضها للطعن من زوجها في منطقة صحراوية غرب عفيف، وأفادت بقيام الزوج بطعن طفلها أيضاً البالغ من العمر سنتين .
كما انتقلت الفرق حسب بلاغ الزوجة التي أكدت بقيام الجاني بدفن الطفل بعد طعنه وتركه في منطقة صحراوية و لازالت الجهات الأمنية في عفيف تواصل بحثها عن الجاني والطفل ما إذا كان على قيد الحياة أو توفى ، فيما تشير المعلومات الأولية حسب إفادة الزوجة أن زوجها من أصحاب السوابق .
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