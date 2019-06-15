إنقاذ حياة مصاب اخترقت جمجمته عصا وخرجت من الطرف الآخر بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجح الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة شخص تعرض لإختراق عصا مدببة لجمجمته وخروجها من الطرف الآخر بعد عملية جراحية دقيقة .

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي أن المُصاب وصل إلى قسم الطوارئ في غيبوبة تامة وسط ذهول الأطباء إذ كشفت الآشعة والفحوصات وجود تفتت بالجمجمة وإصابات في غشاء المخ .

وأضاف أن المصاب خضع لعملية دقيقة استمرت ساعتين وتكللت بالنجاح بعد إخراج العصا وعلاج التهتكات ويستعد المريض حالياً للخروج من المستشفى .