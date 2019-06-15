الولايات المتحدة تكشف تفاصيل ما قبل الهجوم على ناقلتي النفط

واشنطن(صدى):

حاول إيرانيون إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوقهم، من خلال إطلاق صاروخ أرض جو على الطائرة بدون طيار، وذلك في الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي.

وأوضح مصدر مطلع أن الصاروخ أخطأ الطائرة، وسقط في الماء، لافتا إلى أنه قبل إطلاق النار، لاحظت الطائرة الأمريكية من طراز MQ-9 السفن الإيرانية التي كانت تقترب من الناقلات، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار شاهدت القوارب تنفذ هجوماً فعلياً أم لا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن بعض تفاصيل ما قبل الهجوم على ناقلتي النفط.

ومنعت زوارق إيرانية صغيرة القوارب القاطرة من سحب سفينة “Front Altair”، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان.