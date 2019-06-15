تحذيرات من مخاطر التكييف على الرُضًع ونصائح للوقاية منها

أميرة خالد(صدى):

مع ارتفاع درجات الحرارة تعتمد أغلب الأسر على تشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة وعلى الرغم من أهمية الحرص على عدم تعرض الأطفال الرُضع للحرارة المرتفعة إذ تسبب الأمراض الجلدية ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ إلا أن هناك ضوابط يجب الإنتباه إليها عند تشغيل التكييف للرضيع .

وينبه الخبراء إلى ضرورة الإلتزام بتلك الضوابط لمنع إصابة الرضيع بنزلات برد ومشكل بالتنفس خاصة ً وأن هواء التكييف يسمح بإنتشار الجراثيم والفيروسات .

وأوصى الخبراء بإتباع الخطوات التالية :

-تحسسي عنق طفلك للتأكد من عدم تعرضه للبرودة الشديدة .

-لا تجعلي هواء التكييف مُسلط على الطفل مباشرةً.

-قومي بإلباسه ملابس قطنية بأكمام طويلة مع الحرص على تغطيته بغطاء قطني إذا كان سينام في التكييف .

-إغلقي التكييف قبل خروجه من الغرفة حتى يعتاد على حرارة الجو بالتدريج .

-لا تعرضيه للتكييف مباشرة ً بعد الإستحمام حتى لا يصاب بنزلة برد .

-احرصي على تجديد هواء الغرفة كل عدة ساعات .