إنتاج أفلام رعب يمكن مشاهدتها بالليل فقط

واشنطن(صدى):

اتجه المخرج والمنتج الأمريكي الشهير، ستيفن سبيلبيرغ، إلى تأليف سلسلة من أفلام الرعب تحمل اسم ” أفتر دارك” ، يمكن عرضها على الهواتف المحمولة خلال الليل فقط؛ حيث تتكون ما بين 10 إلى 12 حلقة.

وسيتم بث السلسلة على منصة حصرية لم يتم إطلاقها بعد تسمى كويبي، ولا يمكن مشاهدة هذه السلسلة إلا عندما يحل الظلام؛ فيما توصل فريق التصميم في كويبي إلى حل فريد، باستخدام الساعة الداخلية للهاتف؛ تماشياً مع طلب السيد سبيلبيرغ بعرض أفلامه خلال الليل فقط.

وفي السياق نفسه، ستظهر الساعة على الهواتف لتبدأ بحساب الوقت حتى غياب الشمس، ثم تبدأ الساعة في تحديد الوقت الذي تشرق فيه الشمس من جديد، وعندها يختفي العرض، ليظهر من جديد خلال الليل.