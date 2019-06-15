ثلاثيني يلجأ لتطليق زوجته: تركت التدريس وتريد العمل في الرقص الشرقي

القاهرة(صدى):

لجأ زوج مصري ثلاثيني إلى تطليق زوجته بعد أن طلبت منه ترك العمل في مجال التدريس، والعمل في الرقص الشرقي.

وأوضح الزوج أنه بعد مرور 22 يوما فقط على زواجه، بدأت زوجته بالتلميح له عن حبها وشغفها بالرقص الشرقي، ثم بدأت بإخباره عن أسعار الراقصات في مصر، وعن الأماكن التي يترددن عليها، وعن أن راقصات الجنسيات الأجنبية ليس لديهم روح مثل الراقصة المصرية، وبدأت في وضع نفسها في مقارنة معهم.

وأشار إلى أنها أعربت له عن رغبتها بالعمل كراقصة شرقية، وأنها لم تجد نفسها في التدريس، ولولا رفض والدها لكانت بدأت في التنفيذ منذ زمن.

ولفت إلى أن كلماتها نزلت على مسامعه كالصاعقة، ولم يجد ما يفعله سوى أن يطلب منها الذهاب إلى منزل أهلها، لاجئا إلى محكمة الأسرة لتطليقها وحرمانها من حقوقها الشرعية.