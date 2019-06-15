تفاصيل وفاة طفلة بعد غيبوبة استمرت شهرًا.. واتهام ذويها للأطباء بالإهمال

تركي السالم(صدى):

اتهمت أسرة طفلة مستشفى في جازان بارتكاب خطأ طبي والإهمال، ما تسبب في وفاة طفلتهم.

وأوضح والد الطفلة أن ابنته في البداية كانت تعاني من حرارة، وتوجه بها إلى مستشفى أبوعريش العام، وتم منحها مسكناً لكن الحرارة لم تنخفض بعد عودتها للمنزل.

ولفت إلى توجهه مرة أخرى إلى المستشفى وتم إعطاؤها الأوكسجين والدم، وبعد ذلك أُصيبت بتنمل في اليدين وإسهال واستفراغ حيث تم تحويلها إلى مستشفى الملك فهد وكانت حالتها جيدة وتمشي على قدميها.

وبين أنه تم إعطاؤها مخدراً وبعد ذلك أفادوه بوجود نزيف داخلي وتم عمل تنفس صناعي لها قبل أن تتأزم حالتها ويتم نقلها إلى العناية المركزة.

ودخلت الطفلة في غيبوبة، وتوفيت أول أمس بعد مرور شهر على دخولها العناية المركزة.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بمنطفة جازان، قد أكدت أنه لا صحة لنقل دم ملوث للطفلة، موضحة أن ما حدث هو أحد المضاعفات التي قد تصيب مرضى الأنيميا المنجلية.

اقرأ أيضًا: