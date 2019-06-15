محاكمة 4 أشخاص هتكوا عرض شاب وتخلصوا منه

أبو ظبي(صدى):

تجرد 4 أشخاص خليجيين بالإمارات، من إنسانيتهم، مقدمين على خطف شاب عربي وهتك عرضه، ثم قتله.

وكان أحد المتهمين قد استدرج الضحية، من شاطئ المظلات بالفجيرة، وأوهمه بإيصاله إلى منزله، بالتعاون مع بقية المتهمين، واحتجزوه في مزرعة، بعد تعاطي مواد مخدّرة، ومن ثم هتكوا عرضه.

وحين حاول المجني عليه الإفلات والهرب، احتجزوه في صندوق مركبتهم، وحاول الضحية الخروج من المركبة، إلا أنه لم يستطع سوى طرق الصندوق، أملاً بمرور أحد وإنقاذه.

وبعد مرور نصف ساعة سمع رجل أمن في أحد البنايات السكنية صوت طرق الضحية في المركبة، ما دفعه الى إبلاغ غرفة العمليات المركزية لإنقاذ المحتجز.

واستخرجت الشرطة المجني عليه، وهو مصاب باختناق حاد، وتم نقله الى المستشفى، لكنه توفي بعد ساعات قليلة من وصوله المستشفى.

ومن جانبه قررت محكمة الاستئناف بالفجيرة، تأجيل الحكم بالقضية.