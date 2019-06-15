كوبا أمريكا 2019.. حضور جماهيري بملعب المورمبي قبل حفل الافتتاح

ماجد محمد(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، الحضور الجماهيري بملعب الموربي بمدينة ” ساو باولو ” ، الذي سيشهده حفل افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تنطلق بعد قليل.

ويلتقي منتخب البرازيل مع بوليفيا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي بيرو وفنزويلا، وذلك ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل.

وتنطلق مباراة البرازيل وبوليفيا في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا.

ويشارك في البطولة التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى السابع من يوليو المقبل، 12 منتخباً هم 10 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية، بجانب منتخبين تمت دعوتهما من خارج القارة وهما قطر واليابان.