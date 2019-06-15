توضيح من عبدالعزيز العجلان بشأن ترشحه لرئاسة النصر
علق رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان رئيس النصر السابق، على ما تم تداوله حول نيته للترشح لرئاسة النادي من جديد.
وأكد العجلان أنه لا يفكر في الترشح إطلاقًا، قائلا: ” وصلتني بعض الاستفسارات حول ترشيح نفسي لرئاسة نادي النصر، وهذا الخبر غير صحيح، أنا عضو شرف من 25 عامًا وداعم لكل الإدارات ولن أتقدم لرئاسة نادي النصر ” .
يذكر أن الجمعية العمومية الثانية ستعقد الأحد المقبل، حيث لم يتقدم أحد لشغل منصب الرئيس في النادي في العمومية الأولى.
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