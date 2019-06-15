توضيح من عبدالعزيز العجلان بشأن ترشحه لرئاسة النصر

نواف السالم(صدى):

علق رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان رئيس النصر السابق، على ما تم تداوله حول نيته للترشح لرئاسة النادي من جديد.

وأكد العجلان أنه لا يفكر في الترشح إطلاقًا، قائلا: ” وصلتني بعض الاستفسارات حول ترشيح نفسي لرئاسة نادي النصر، وهذا الخبر غير صحيح، أنا عضو شرف من 25 عامًا وداعم لكل الإدارات ولن أتقدم لرئاسة نادي النصر ” .

يذكر أن الجمعية العمومية الثانية ستعقد الأحد المقبل، حيث لم يتقدم أحد لشغل منصب الرئيس في النادي في العمومية الأولى.

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