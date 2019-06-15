بالفيديو.. سوسن البهيتي تؤدي النشيد الوطني بطريقة ” أوبرالية “

أميرة خالد(صدى):

أدت فنانة الأوبرا سوسن البهيتي، وهي أول فنانة أوبرا سعودية، النشيد الوطني بأسلوب أوبرالي، وذلك خلال حفل أوبرا ” لا سكالا ” بالرياض.

ووقف الحضور وقت سماع النشيد الوطني، ثم قام الجميع بالتصفيق للبهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني وموهبتها.

وتأتي مشاركة البهيتي في الحفل من منطلق حرص وزارة الثقافة على استثمار مثل هذه المنصات الفنية الكبيرة لإطلاق المواهب الوطنية، وتقديمها للجمهور، ومنحها مساحة للتعبير الفني الخلّاق.

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