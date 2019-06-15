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بالصورة.. الدفاع المدني ينقذ ناقة سقطت بخزان للصرف الصحي

بالصورة.. الدفاع المدني ينقذ ناقة سقطت بخزان للصرف الصحي
علي العنزي(صدى):

نجح الدفاع المدني في محافظة سميراء بمنطقة حائل، أمس الجمعة، في إنقاذ ناقة.

وكانت الناقة قد سقطت في خزان للصرف الصحي بقرية الغانمية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5514 ] نشر منذ يومين

ما قصرتم و جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 26233 ] نشر منذ يومين

المفروض خزانات الصرف الصحي اذا كانت خارج المنزل تكون محميه بغطاء سميك وقوي ومحاطه بسياج حديدي لحماية المشاه والحيوانات من السقوط فيها

[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ يوم واحد

قواهم الله

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