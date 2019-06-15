بالصورة.. الدفاع المدني ينقذ ناقة سقطت بخزان للصرف الصحي

علي العنزي(صدى):

نجح الدفاع المدني في محافظة سميراء بمنطقة حائل، أمس الجمعة، في إنقاذ ناقة.

وكانت الناقة قد سقطت في خزان للصرف الصحي بقرية الغانمية.