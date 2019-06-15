نشر : منذ يومين 6٬827 5 الاخبار المحلية بالصورة.. الدفاع المدني ينقذ ناقة سقطت بخزان للصرف الصحي علي العنزي(صدى): نجح الدفاع المدني في محافظة سميراء بمنطقة حائل، أمس الجمعة، في إنقاذ ناقة. وكانت الناقة قد سقطت في خزان للصرف الصحي بقرية الغانمية. الوسوم:حائل
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5514 ] نشر منذ يومين
ما قصرتم و جزاكم الله كل خير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26233 ] نشر منذ يومين
المفروض خزانات الصرف الصحي اذا كانت خارج المنزل تكون محميه بغطاء سميك وقوي ومحاطه بسياج حديدي لحماية المشاه والحيوانات من السقوط فيها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75537 ] نشر منذ يومين
قواكم الله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49573 ] نشر منذ يومين
يعطيكم العافية😘
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ يوم واحد
قواهم الله