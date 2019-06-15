بالصور.. رئيس الوزراء التركي السابق يرتدي خاتم من حجر مقام إبراهيم

طلال الضوي(صدى):

اعترف رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، بن علي يلدريم، بأنه يرتدي خاتم من مقام النبي إبراهيم عليه السلام بالكعبة المشرفة.

وعلق خلال تصريحات تليفزيونية حول الخاتم الذي يرتديه، بالقول: ” إنه هدية من نجلي. الحجر الذي يزين الخاتم تم اقتلاعه من حجر مقام النبي إبراهيم بالكعبة ” .

ومن المعروف أن الاحتلال العثماني سرق أجزاء من الحجر الأسود عند احتلالهم أرض الحجاز، وبديهيًا أن يكون تم سرقة الحجر من مقام إبراهيم.

ومقام النبي إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي وقف عليه أثناء بناء الكعبة، ودعا الناس من أعلاه للحج وهو المكان الذي وجد فيه ذلك الحجر.