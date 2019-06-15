محاولة إيرانية فاشلة لاستهداف طائرة أمريكية مسيرة قرب خليج عمان

واشنطن(صدى):

أقدمت إيران، على محاولة فاشلة لاستهداف طائرة أمريكية مسيرة بالقرب من ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقالت شبكة سن إن إن، أن إيران حاولت إستهداف تلك الطائرة التي تمكنت من رصد زوارقها بالقرب من ناقلتي النفط في خليج عمان قبل إستهدافهما.

وأوضحت أنها استخدمت إيران صواريخ سام لإستهداف الطائرة إلا أنها لم تتمكن من إصابتها.

وذكرت الشبكة: ” في الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين النفط في خليج عمان يوم الخميس، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوقهم وأطلقوا صاروخ أرض جو عليها ” .

وصرَّح مسؤول أمريكي للشبكة، بأن الصاروخ أخطأ في إصابة الطائرة وسقط في الماء، مضيفًا أنه قبل إطلاق النار، لاحظت الطائرة الأمريكية من طراز MQ-9 السفن الإيرانية التي كانت بالقرب من الناقلات.

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أن طهران مسؤولة عن الهجوم على ناقلي النفط وقامت بنشر لقطات فيديو تقول إنها تظهر سفينة دورية إيرانية تزيل لغمًا غير منفجر من أحد أجسام السفن.