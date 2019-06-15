وباء جديد في اليمن يقتل 8 أشخاص.. الصحة توضح

فهمي محمد(صدى):

أوضحت وزارة الصحة اليمنية، حقيقة انتشار وباء جديد في العاصمة اليمنية عدن، مؤكدة على أنه حتى ألا لا يوجد لديهم أي تأكيدات شأن انتشار وباء جديد.

وأوضح عبدالناصر النمير، مدير مكتب وزير الصحة ، أنه جاري متابعة الوضع الصحي في عدن باستمرار وباهتمام بالغ.

ولفت إلى تواصل وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية للاستعانة بخبراء، قائلًا إن هناك خبيرًا سيصل إلى عدن وسيتم تقييم نتائج الفحوصات والتأكد من صحتها.

وتابع : ” لو تطلب الأمر إرسال العينة للخارج لإعادة فحصها سنعمل على ذلك فورًا “.

وأكد على أنه لا يمكن الإعلان عن وباء جديد قبل التأكد الكامل، على الرغم من تداول الأنباء بشأن وفاة 8 أشخاص على الأقل بعدن بمرض جديد لم يعرف تشخيصه حتى الآن، وأن أعراضه مشابهة لحمى الضنك والملاريا لكنه أشد فتكًا.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن هذا المرض المنتشر في عدن هو مرض شيكونغونيا Chikungunya المكرفس كما أطلق عليه أبناء تعز والحديدة .