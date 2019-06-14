ضبط صيدلية مخالفة وكميات من الأدوية الجنسية في جدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، صيدلية في جدة بعمالة وافدة تمارس المهن الصحية بدون ترخيص.

وأشارت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها، إلى أنه تم ضبط كميات من الأدوية النفسية والجنسية يتاجرون بها بدون وصفة طبية، حيث يتم تخزينها بطريقة عشوائية في مكان سكني مجاور.

ودعت الوزارة، الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالإتصال على937.