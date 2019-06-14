لبنانيون يحاولون طرد السوريين من وطنهم (فيديو)

بيروت(صدى):

أظهر مقطع فيديو، جماهير لبنانية واقفة أمام محلات ومطاعم السوريين؛ للتظاهر أمامها محاولين طرد السوريين من لبنان.

ومنذ بدء الحرب في سوريا، ولجأ أغلب الشعب السوري إلى لبنان الجارة هربًا من الحرب وبحثًا عن الرزق، وكذلك إلى الأردن والمملكة ومصر، ومنهم من فرّ إلى أوروبا.

وفي سياق متصل، رأى بعض النشطاء أن اللبنانيين نسوا ما فعله معهم السوريون على مدار التاريخ، ووقوفهم بجانبهم في الأزمات.