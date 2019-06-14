لبنانيون يحاولون طرد السوريين من وطنهم (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، جماهير لبنانية واقفة أمام محلات ومطاعم السوريين؛ للتظاهر أمامها محاولين طرد السوريين من لبنان.
ومنذ بدء الحرب في سوريا، ولجأ أغلب الشعب السوري إلى لبنان الجارة هربًا من الحرب وبحثًا عن الرزق، وكذلك إلى الأردن والمملكة ومصر، ومنهم من فرّ إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، رأى بعض النشطاء أن اللبنانيين نسوا ما فعله معهم السوريون على مدار التاريخ، ووقوفهم بجانبهم في الأزمات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26206 ] نشر منذ 4 ساعات
هؤلاء جماعة ابو زميره اتباع ايران
ام محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله ينتقم منهم ويشوفهم اللي شافوه السوريين وينقلب فيهم الحال وقتها مارح نرحمهم ناي اكالة نكارة وقت ضيقهم استقبلناهم ببيوتنا ووقت احتجناهن عاملونا معاملة سيئة الدنيا دوارة يوم الك ويوم عليك