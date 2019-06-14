بالفيديو.. فنان العرب ومخاوي الليل يشعلان القصيم
أشعل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد عبدالرحمن، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم.
وأحيا الفنانان حفلًا غنائيًا؛ شهد حضورًا جماهيرًا كبيرًا من محبي الطرب الأصيل، فيما وثقت بعض الصور هذا الحضور وبعض اللقطات من الحفل.
وشدا المطربان، بباقة من أفضل أغانيهما فأطربوا الحضور وألهبوا الأجواء.
حضور جماهيري كبير للحفل الغنائي الأول في القصيم الذي يحييه الفنانان #محمد_عبده و #خالد_عبدالرحمن.
مراسلة العربية أجواء الجودي @Ajwa2 تنقل الأجواء من #بريدة.#بريدة_تريد_حفلات_الترفيه pic.twitter.com/EobGl2hb57
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 14, 2019
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