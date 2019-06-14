بالفيديو.. فنان العرب ومخاوي الليل يشعلان القصيم

أميرة خالد(صدى):

أشعل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد عبدالرحمن، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم.

وأحيا الفنانان حفلًا غنائيًا؛ شهد حضورًا جماهيرًا كبيرًا من محبي الطرب الأصيل، فيما وثقت بعض الصور هذا الحضور وبعض اللقطات من الحفل.

وشدا المطربان، بباقة من أفضل أغانيهما فأطربوا الحضور وألهبوا الأجواء.