تفاصيل جديدة في واقعة تهريب طبيب عربي للأدوية خارج البلاد
كشفت التحقيقات تفاصيل جديد حول الطبيب العربي الذي ضبطته الأجهزة الأمنية في محافظة الدوادمي، إثر حيازته كمية كبيرة من الأقراص الطبية والتي كان ينوي تهريبها.
وأوضحت التحقيقات أن الطبيب حصل على هذه الكمية من الأدوية على مدار العالم الذي عمل فيه بالمملكة.
وحصل الطبيب على الأدوية بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع، حيث كان يعمل في أحد مستشفيات المنطقة الوسط.
تجدر الإشارة إلى أ ن الطبيب كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية ” أقراص ” ، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، إلى المستشفى.
حمد احمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
اظن ان هناك سرقات في المستشفيات وساكتين عليها ادارات المستشفيات. اغلب وليس الكل من الاطباء العرب يصرف كل يوم او يومين علاج له ولاسرته ولأقاربه ويروح يبيعها على صيدليات يعمل فيها ناس من نفس الجنسيه
ويبدوا ان هذا الطبيب لازال جديد على هذا الموضوع فقرر يهربها لديرته