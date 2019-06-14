تفاصيل جديدة في واقعة تهريب طبيب عربي للأدوية خارج البلاد

علي القحطاني(صدى):

كشفت التحقيقات تفاصيل جديد حول الطبيب العربي الذي ضبطته الأجهزة الأمنية في محافظة الدوادمي، إثر حيازته كمية كبيرة من الأقراص الطبية والتي كان ينوي تهريبها.

وأوضحت التحقيقات أن الطبيب حصل على هذه الكمية من الأدوية على مدار العالم الذي عمل فيه بالمملكة.

وحصل الطبيب على الأدوية بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع، حيث كان يعمل في أحد مستشفيات المنطقة الوسط.

تجدر الإشارة إلى أ ن الطبيب كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية ” أقراص ” ، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، إلى المستشفى.