بريطانيا: ” الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن الهجوم الأخير في خليج عمان “

لندن(صدى):

وجهت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أصابع الاتهام إلى إيران في واقعة الهجوم الأخير على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: ” من شبه المؤكد أن فرعا من الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن اعتداء خليج عمان “.

وأضاف في بيان له : ” لإيران سوابق بالاعتداء على ناقلات النفط، وتقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة “.