بالفيديو.. السلمي: صلاح الزوجة من أعظم نعم الله على عباده

عادل الحربي(صدى):

وجّه الشيخ عبدالله السلمي، عدد من النصائح للمقبلين على الزواج، مؤكدًا أن أولى النصائح هي ” الدعاء ” .

وقال ” السلمي ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” كان الصالحون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ” ، مضيفًا: ” صلاح الزوجة من أعظم النعم التي يمن بها الله على عباده ” .

وتابع: ” الصلاح صلاح قلبها وقولها وفعلها، حيث لا تتكلم إلا بما يرضي الزوج ولا تفعل إلا ما يرضيه وتتجمل له ” .

وأضاف: ” أن ينبغي أن يعاشر الرجل زوجته بالمعروف، ويُحسِّن قوله لهن ” .