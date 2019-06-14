بالفيديو.. السلمي: صلاح الزوجة من أعظم نعم الله على عباده
وجّه الشيخ عبدالله السلمي، عدد من النصائح للمقبلين على الزواج، مؤكدًا أن أولى النصائح هي ” الدعاء ” .
وقال ” السلمي ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” كان الصالحون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ” ، مضيفًا: ” صلاح الزوجة من أعظم النعم التي يمن بها الله على عباده ” .
وتابع: ” الصلاح صلاح قلبها وقولها وفعلها، حيث لا تتكلم إلا بما يرضي الزوج ولا تفعل إلا ما يرضيه وتتجمل له ” .
وأضاف: ” أن ينبغي أن يعاشر الرجل زوجته بالمعروف، ويُحسِّن قوله لهن ” .
الشكوى لله[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 1 ساعة
وين تبون الصلاح والفلاح وهيئة الترفيه توزع فنانات وممثلات وفنانين وممثلين وموزعينهم في كل مدن المملكه وتبون الصلاح والفلاح ونتم مسكتين اما تخافون ان تنطبق علينا هذه الايه الكريمه (15) وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
هل فعلهم هذا يرجي من صلاح بل هذا هو الفساد