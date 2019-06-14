أول دير مسيحي يتم اكتشافه في الإمارات يبدأ استقبال السائحين (صور)

أبو ظبي(صدى):

يستقبل موقع كنيسة ودير صير بني ياس، وهو أول موقع مسيحي يتم اكتشافه في الإمارات، السياح والزائرين بعد أن دشنه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان صباح أمس رسميًا.

وتعود كنيسة ودير صير بني ياس التي تم اكتشاف موقعها إلى القرن السابع والثامن الميلادي، واستمرت في الازدهار حتى بعد انتشار الإسلام في المنطقة.

و تم اكتشاف مباني الموقع عام 1992، تبعها العديد من أعمال التنقيب لاستكشاف المهاجع الشرقية والشمالية بالدير والكنيسة والسور المحيط والمنازل ذات الفناء.