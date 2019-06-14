بالفيديو.. ميجان ماركل توقع هاري في مأزق أمام الملك إليزابيث

لندن(صدى):

أوقعت دوقة ساسيكس ميجان ماركل، زوجها الأمير هاري في مأزق، خلال الاحتفال بعيد الملكة إليزابيث الثانية، يوم السبت الماضي.

وخرقت ميجان قواعد البروتوكول الملكي، خلال وقوفهما في شرفة قصر باكينغهام، عندما استدارت له فيقول لها ” نعم، صحيح ” ثم يضيف ” دوري، انظري ” .

وطلب هاري من زوجته أن تدور، حتى يكون نظرها موجها صوب الجمهور الذي حضر قبالة القصر، ولأن بروتوكول أداء النشيد الوطني يقتضي ألا تدير ظهرها للناس في تلك اللحظة.