الأمير سطام بن خالد : النسويات المتطرفات شعارهم إما أن تكون معي أو عدو لي

علي القحطاني(صدى):

هاجم الأمير سطام بن خالد، اليوم الجمعة، النسويات المتطرفات، لافتا إلى أنه الأونة الخيرة ظهرت وجوه تظهر عكس ما تبطن بداخلها.

وقال الأمير سطام في تغريدة له عبر تويتر: ” في الآونه الأخيره ظهرت بعض الوجوه التى كانت تظهر عكس ماتبطن بداخلها من حقد بالهجوم على كل من يخالفهم والتشكيك بهم وظهر وجههم الحقيقي وخبثهم وأفكارهم بأنهم ليسوا دعاة حقوق للمرأه إنما هم دعاة إنحطاط وإنحلال يصفقون لأي حدث مخل بالأداب العامة وأخلاق المجتمع و الدولة رفضته والمجتمع “.

وتابع : ” النسويات المتطرفات شعارهم إما أن تكون معي أو عدو لي، يطالبون بإحترام رأيهم وهم لايحترمون رأي الأخرين منهجهم اخراج الكلام من سياقه والتشكيك بكل من يخالفهم من العلماءالوجهاء الأسرةالمالكة أعضاءالشورى والمواطن.

واختتم : ” هذا المنهج يتلاقي مع منهج أعداءالوطن في النهايه القافله تسير والكلاب تنبح “.