ضبط جانٍ عشريني سرق مركبة وبداخلها طفل في الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن ضبط مركبة بعد سرقتها في محافظة الطائف وبداخلها طفل في الثالثة من العمر .

وصرَّح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن شرطة الطائف باشرت بلاغا عند الساعة 11:50 من صباح اليوم (الجمعة) يفيد بتعرض سيارة من نوع فورد للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره 3 سنوات.

وأضاف: تم على الفور الشروع في التحري والبحث عنها، ما أسفر بفضل الله عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل إحدى المحطات وداخلها الطفل بصحة جيدة، وهروب الجاني، وبتكثيف البحث عنه تم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشددت شرطة منطقة مكة المكرمة، على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.