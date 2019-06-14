بالفيديو.. الجبير: يجب أن تقرر إيران ما إن كانت ثورة أو دولة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن سلوكيات إيران غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
وأوضح خلال لقائه على تليفزيون CNN أن ” الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران ” ، مضيفًا : ” نؤمن بأن أي عقوبة ضد إيران ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه هو طريق مسدود ” .
وشدد على أننا ” سنقوم بكل ما يلزم لحماية بلادنا وشعبنا ” ، متابعًا : ” عمل مع حلفائنا ومع الأمم المتحدة للمضي قدماً بالعملية السياسية في اليمن ” .
واختتم: ” تصرفات إيران غير عقلانية ويجب أن تقرر ما إن كانت ثورة أو دولة ” .
#شاشة_الخارجية | الوزير #عادل_الجبير في لقاء مع @CNN: تصرفات #إيران غير عقلانية ويجب أن تقرر ما إن كانت ثورة أو دولة pic.twitter.com/AgkWT28AwB
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 14, 2019
#شاشة_الخارجية | الوزير #عادل_الجبير في لقاء مع @CNN:
سنقوم بكل ما يلزم لحماية بلادنا وشعبنا 🇸🇦 pic.twitter.com/0YXornIaxd
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 14, 2019
فيصل[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 19 دقيقة
اقول رحمة الله على اسد البلوماسية
سعود الفيصل
الي قال عنه صدام الهمام الله يرحمه
لو عندي وزير خارجية مثله
لكان طموحي اخفي ايران من الوجود
وهذا والله حقه
مسؤول خدمات البيع الذاتي
في فرع احد البلديات
ويتحمدل بصراحه
الدبلوماسية تحتاج صقور
وليس حمايم تستمري التباكي