  • الجمعة 14

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الجبير: يجب أن تقرر إيران ما إن كانت ثورة أو دولة

بالفيديو.. الجبير: يجب أن تقرر إيران ما إن كانت ثورة أو دولة

بالفيديو.. الجبير: يجب أن تقرر إيران ما إن كانت ثورة أو دولة
نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن سلوكيات إيران غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وأوضح خلال لقائه على تليفزيون CNN أن ” الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران ” ، مضيفًا : ” نؤمن بأن أي عقوبة ضد إيران ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه هو طريق مسدود ” .

وشدد على أننا ” سنقوم بكل ما يلزم لحماية بلادنا وشعبنا ” ، متابعًا : ” عمل مع حلفائنا ومع الأمم المتحدة للمضي قدماً بالعملية السياسية في اليمن ” .

واختتم: ” تصرفات إيران غير عقلانية ويجب أن تقرر ما إن كانت ثورة أو دولة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 19 دقيقة

اقول رحمة الله على اسد البلوماسية
سعود الفيصل
الي قال عنه صدام الهمام الله يرحمه
لو عندي وزير خارجية مثله
لكان طموحي اخفي ايران من الوجود
وهذا والله حقه
مسؤول خدمات البيع الذاتي
في فرع احد البلديات
ويتحمدل بصراحه
الدبلوماسية تحتاج صقور
وليس حمايم تستمري التباكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *