بالفيديو.. الجبير: يجب أن تقرر إيران ما إن كانت ثورة أو دولة

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن سلوكيات إيران غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وأوضح خلال لقائه على تليفزيون CNN أن ” الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران ” ، مضيفًا : ” نؤمن بأن أي عقوبة ضد إيران ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه هو طريق مسدود ” .

وشدد على أننا ” سنقوم بكل ما يلزم لحماية بلادنا وشعبنا ” ، متابعًا : ” عمل مع حلفائنا ومع الأمم المتحدة للمضي قدماً بالعملية السياسية في اليمن ” .

واختتم: ” تصرفات إيران غير عقلانية ويجب أن تقرر ما إن كانت ثورة أو دولة ” .