جن يشعل الغضب في الأردن.. و ” نتفيلكس ” تدافع عن الإباحية

أميرة خالد(صدى):

أشعل مسلسل جن الأردني بعد عرض الحلقة الاولى منه غضب المواطنين في الأردن لاحتوائه على مشاهد إباحية صادمة.

ومسلسل جن الأردني هو أول منتج عربي لشركة نتفيلكس العالمية، واحتوت الحلقة الأولى منه على مشاهد إباحية وألفاظ خادشة للحياء أثارت الغضب بين المشاهدين.

وانتشرت موجة من الانتقادات التي اعتبرتها شركة نتفيلكس أنها تنمر ضد طاقم عمل مسلسل جن الأردني، ما دفع الشركة لإصدار بيانًا توعدت فيه كل من يمارس التنمر بحق الممثلين وطاقم عمل المسلسل .

وقالت شركة نتفيلكس في بيان لها عبر ” تويتر ” :” تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ، ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل “.

وأضافت:” موقفنا لطالما كان متمركزًا حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة “.

وتوجد مطالب حالية بوقف عرض مسلسل جن؛ لما يحتوي عليه من مشاهد تتنافى مع أخلاق وعادات المجتمع الأردني .