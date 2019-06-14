زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية المعطوبة في خليج عمان

وكالات(صدى):

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، عن قيام زوارق إيرانية سريعة بمنع قاربين من سحب ناقلة النفط النرويجية ” فرنت ألتير ” المعطوبة في خليج عمان.

ورفض المسؤول الأمريكي، الإفصاح عن كيفية معرفة الولايات المتحدة بالموقف الذي ذكره بين الزوارق الإيرانية السريعة وقاربي القطر اللذين كانا يحاولان ربط الناقلة وسحبها بعيدا بعد تعرضها لأضرار من هجمات وقعت أمس الخميس.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد ألقت بمسؤولية تلك الهجمات على إيران، بينما نفت طهران ذلك، فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، الهجوم على ناقلتي النفط داعيا إلى تحقيق مستقل فيما حصل.