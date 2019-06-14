إعلامي لبناني يسيء للمملكة.. وعبد الرحمن بن مساعد يقصف جبهته (فيديو)

نايف السالم(صدى):

فتح الأمير عبد الرحمن بن مساعد النار على إعلامي لبناني، اليوم الجمعة، أساء إلى المملكة زاعمًا أنها أكثر دولة بها متسولين.

ولقنه الأمير عبد الرحمن بن مساعد درسًا قاسيًا في تغريدة عبر ” تويتر ” قائلا: ” يتساءل الضيف :-وين أكتر بلد فيه تسوّل .. المذيع مجيبًا بتساؤل:- لبنان؟..فيرد الضيف :-(رَحْ تتفاجأ ..السعوديّييي)طبعًا يعني السعوديّة “.

تابع ” بن مساعد ” : ” وأنا أسأل نفسي وأجيب.. س:-وين أكثر بلد فيه زبالة ج:-لبنان وما (رَح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج”.

وتضامن السياسي اللبناني جيري ماهر مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد والمملكة قائلا : ” بالمناسبة سمو الأمير، اسم عائلة هذا المتحدث هي من مشتقات الزبالة بلبنان و يمثلوا اهم انواع النفايات السامة التي تشبه هذا المنتحل صفة إعلامي.. رفيق نصرالله مشتق وضيع من جمهور حزب الله ومؤيدي حسن نصرالله “.