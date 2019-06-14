علميًا.. النوم المتقطع هو الأنسب للإنسان والـ 8 ساعات ” أكذوبة “

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء النوم، أن أجسام البشر مبرمجة بيولوجيًا للنوم في أوقات مختلفة خلال اليوم أي أن النوم المتقطع هو الأصل للإنسان وليس النوم 8 ساعات متواصلة.

وأوضح الدكتور ديفيد كننغتون، أخصائي النوم في مؤسسة “ سليب هيلث ” ، أن فكرة الحصول على ثماني ساعات هي فكرة حديثة، ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر فقط.

وأشار إلى أن الناس كانوا ينامون بين ثلاث وأربع ساعات، في بداية الليل، ويستيقظون لبضع ساعات، ثم ينامون حتى تشرق الشمس، وبعد ذلك خلال النهار يأخذون قيلولة أخرى.

وأكد أنه مع الثورة الصناعية، والحاجة إلى العمل في المصانع خلال النهار، وظهور الكهرباء المضيئة ليلا، صار الأمر يتطلب اليقظة طوال النهار.

ومن الملاحظ أن كبار السن من المتقاعدين، ينامون بشكل متقطع، على مدار 16 ساعة، وقد يظن البعض أن هذا خطأ، لكن من الناحية البيولوجية فإنهم يعودون إلى كيفية نومهم الأولى والفطرية.