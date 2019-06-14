شمس الكويتية تغير لون بشرتها وتثير سخرية الجمهور ” فيديو “

خالد الظفيري(صدى):

التقطت الفنانة شمس الكويتية مقطع فيديو قصير لها ونشرته عبر ” سناب شات ” ، وظهرت فيه ببشرة سمراء على عكس لون بشرتها.

واستخدمت شمس الكويتية في الفيديو أحد الفلاتر الذي حول لون بشرتها، وهو ما اثار سخرية البعض عليها.

وعلقت شمس الكويتية على الفيديو قائلة : “ الحين أنا هذا شكلي، وجذي سمرة لما كنت صغيرة، بس أنا ماني سمرة الحين.. شلون جذي صرت خالة، ترضون لاء.. هذي شمس الإفريقية، هذي النسخة حق إفريقيا “.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة شمس الكويتية الماراثون الرمضاني لعام 2019، بمسلسل ” هايبر لوب ” ، من تأليف مجموعة من الكتاب، وإخراج أوس الشرقي، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: حبيب الحبيب، أسعد الزهراني، هيا الشعيبي، ميس كمر، عبد المحسن الشمري.