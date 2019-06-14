المالية تتيح خدمة ” العهد والسلف ” إلكترونيًا

عادل الحربي(صدى):

أتاحت وزارة المالية، خدمة طلب العهد والسلف و التسويات وهي عبارة عن طلب مبالغ مصروفات نثرية للجهات الحكومية.

وشرحت منصة ” اعتماد ” التابعة للوزارة، خطوات إنشاء عهد/سلف، والتي تضمنت: تسجيل الدخول هنــــــــا ، وإنشاء عهد/سلف حيث يتم إدخال بيانات العهدة ابتداء من رقم المشروع أو البرنامج أو البند وقيمة الحجز.

ويأتي بعد ذلك: تحديد نوع العهدة/ السلفة، وبعدها إدخال العناصر والكميات والمبلغ وسبب الصرف، ثم اعتماد العهدة/السلفة من قبل الجهة الحكومية.